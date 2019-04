El indie rock de Arctic Monkeys y el pop de Sam Smith clausurarán este domingo y hasta entrada la madrugada del lunes la décima edición del Estéreo Picnic de Colombia, en un día en el que el alma alternativa del festival volverá a ser la protagonista tras el espectáculo de salsa de Grupo Niche.

Al igual que en la jornada del sábado, el último día del festival de música alternativa más importante del país estuvo marcado por la ausencia de la lluvia y un cielo despejado, lo que atrajo más gente que en los días anteriores.



El británico Sam Smith se subirá a un escenario por primera vez en Colombia como parte de la gira de presentación de su último álbum de estudio, "The Thrill of It All", que ha sido número uno en las listas de éxitos de Reino Unido y Estados Unidos.



La estadounidense St. Vincent, nombre artístico de Annie Clark, presentará en directo los cortes de su último disco, "MassEducation", del cual hace parte su sencillo homónimo, que ganó un premio Grammy a mejor canción de rock.



Los asistentes que busquen un sonido más movido lo encontrarán en el rock bailable de Foals y en el electropop de los estadounidenses Odesza, que cerrarán la jornada tras el esperado concierto de Arctic Monkeys.



La banda liderada por Alex Turner es uno de los grandes atractivos del festival, en el que concluirá su gira de presentación de su último disco, "Tranquility Base Hotel and Casino", considerado por la crítica como su trabajo más maduro.



En él dejan de lado las canciones rápidas y sus riffs de guitarra más característicos para componer once baladas nostálgicas a piano que el público bogotano podrá juzgar en directo.



The 1975 y el español Carlos Sadness completarán el cartel, en el que hay un espacio reservado para el rock latinoamericano, encarnado en los argentinos Los Espíritus y en el que multitud de bandas colombianas desfilarán por los escenarios secundarios en las primeras horas del evento.



Los grupos emergentes Nicolás y Los Fumadores, Las Yumbeñas, Margarita Siempre Viva y Quemarlo Todo Por Error esperarán atraer nuevo público y aumentar su número de acólitos, mientras que el punto de veteranía lo pondrá el grupo Bajo Tierra, originarios de Medellín.



En la jornada del sábado la salsa incombustible del Grupo Niche tumbó la electrónica perenne de unos Underworld que no estuvieron a la altura y pusieron a bailar salsa a todos los asistentes.



El único momento en que Underworld consiguió levantar a la mayoría del público llegó al final, cuando interpretaron su canción más conocida, "Born Slippy", que se hizo famosa por ser la banda sonora de "Trainspotting", la aclamada película de Danny Boyle, si bien con "I Exhale" los asistentes se notaron desesperados.



El fin de fiesta corrió a cargo del dj holandés Tiësto y de Nicola Cruz, en la noche en la que los hípsteres bailaron salsa en el festival de música alternativa más importante de Colombia.