El cantante británico Elton John presentará en la 72 edición del Festival de Cannes fuera de competición "Rocketman", una película basada en su propia vida e interpretada por el galés Taron Egerton.

Fuentes del certamen indicaron a EFE este miércoles que la cinta, de la que el cantante y su marido, David Furnish, son productores, se proyectará el próximo 16 de mayo, dos días después de la apertura.



"Rocketman", dirigida por Dexter Fletcher, pasa por la infancia y el apogeo del intérprete, al frente de una brillante trayectoria con más de 300 millones de discos vendidos, un Grammy y un Óscar en su haber -por la música de "The Lion King"-.



"Rocket Man" (1972), "Candle In The Wind" (1973), o "Don't Go Breaking my Heart" (1976) son algunos de los éxitos que le auparon al estrellato.



La 72 edición del Festival de Cannes se celebrará entre los próximos 14 y 25 de mayo y será inaugurada por "The dead don't die", película de zombis del director estadounidense Jim Jarmusch que competirá por la Palma de Oro.



El certamen ampliará la lista de filmes de su selección oficial el 18 de abril, pero ha anunciado ya que el presidente del jurado que otorgará la Palma de Oro será el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.