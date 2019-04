Las memorias inacabadas del legendario músico estadounidense Prince serán publicadas el próximo octubre bajo el título "The Beautiful Ones", una de las canciones compuestas e interpretadas por el icónico cantante, que falleció el 21 de abril de 2016 por una sobredosis de opiáceos a la edad de 57 años.

"The Beautiful Ones es la historia de cómo Prince se convirtió en Prince, un relato en primera persona de un niño absorbiendo el mundo a su alrededor y, después, la creación de una persona, la visión artística y la vida, antes de los éxitos y la fama que posteriormente lo definirían", aseguró la editorial Penguin Random House, responsable del proyecto, en un comunicado.



El libro, de 288 páginas, que saldrá a la venta el 29 de octubre, se puede ya reservar en inglés por 30 dólares.



El escritor Dan Piepenbring firmará junto a Prince estas memorias, cuya publicación ha sufrido varios retrasos y contratiempos, ya que previamente se anunció que saldría a la venta en 2017 y 2018.



Según la casa editorial, la publicación contará con fotos inéditas, así como álbumes de fotos originales y letras de canciones escritas sobre papel.



Prince Rogers Nelson, nacido en Mineápolis, ganó siete premios Grammy y un Oscar a la mejor canción original por la película "Purple Rain", nombre también de uno de sus álbumes, en el que precisamente se incluye la canción "The Beautiful Ones".



En su carrera de más de 35 años sobre los escenarios, lanzó 39 discos, vendió más de 100 millones de copias y alcanzó repercusión mundial por sus canciones y su vestuario, un estilo único e intransferible con el que acudía a todas sus intervenciones públicas.



La editorial explica que la obra está dividida en cuatro partes. La primera está compuesta de las memorias que estaba escribiendo antes de que le sobreviniera la muerte.



En estas páginas, el propio artista narra su infancia. La segunda parte cuenta sus primeros años como músico a través de escritos y fotos del propio Prince.



Las dos últimas narran la evolución y la culminación de su carrera musical, con borradores de su canciones como su éxito "Purple Rain".



Creador de obras maestras como "Purple Rain" o "Sign 'O' the Times" (1987) y máximo referente del pop y la música negra en el siglo XX, la figura de Prince sigue despertando el interés del público y de numerosos proyectos que siguen surgiendo sobre él incluso tras su muerte.



Por ejemplo, el pasado diciembre se supo que el estudio de cine Universal Pictures está trabajando en una película cuya trama se inspiraría en las canciones más famosas de Prince.



En lugar de una cinta biográfica ("biopic", en inglés), Universal adquirió los derechos de algunos temas de Prince para construir a partir de ellos el hilo narrativo de este largometraje.



Fuentes cercanas al proyecto consideraron que el filme "Purple Rain" (1984), protagonizado por Prince, ya contó la historia del ascenso de un músico humilde hasta el estrellato, por lo que su intención ahora es emplear las canciones del genio de Mineápolis de una manera similar a lo que hizo "Mamma Mia!" (2008) con los éxitos de ABBA.



Asimismo, en septiembre se puso a la venta "Piano & a Microphone 1983", el primer disco póstumo de Prince y el primer acercamiento de sus herederos al gran catálogo inédito de un artista conocido por ser muy prolífico.