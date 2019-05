The Rolling Stones anunciaron el recorrido definitivo de su gira por Norteamérica, que arrancará en Chicago el 21 de junio y terminará el 31 de agosto en el Hard Rock Stadium de Miami.

La mítica banda británica dará 17 conciertos en Estados Unidos y Canadá como parte de la gira "No Filter" (Sin filtro), que tuvo que ser aplazada y reprogramada por problemas de salud de su líder, Mick Jagger, de 75 años, quien fue operado del corazón en abril pasado.



La gira iba a comenzar el 20 de abril pasado en Miami.



Como compensación por el retraso y los cambios en el calendario se ha sumado al recorrido un concierto en Nueva Orleans que inicialmente no estaba programado.



En un mensaje en las redes pidieron este jueves disculpas a sus fans norteamericanos e hicieron votos para verlos pronto.



El Hard Rock Stadium de Miami será el lugar donde los legendarios Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood brinden el último concierto de "No Filter".



Los dos primeros serán en Chicago (21 y 25 de junio) y después la banda cruzará la frontera norte de Estados Unidos para presentarse en Ontario, Canadá (29 de junio).



El recorrido seguirá por Washington DC (3 de julio), Foxboro (7 de julio), Nueva Orleans (14 de julio), Jacksonville (19 de julio) y Filadelfia (23 de julio).



Después vendrán los conciertos en Houston (27 de julio), East Rutherford (1 y 5 de agosto), Denver (10 de agosto), Seattle (14 de agosto), Santa Clara (18 de agosto), Pasadena (22 de agosto), Glendale (26 de agosto) y finalmente Miami (31 de agosto).



Un día antes del anuncio del recorrido definitivo de The Rolling Stones por Norteamérica, Mick Jagger colgó en su cuenta de Twitter un video en el que se le ve saltando y bailando, ya recuperado del reemplazo de válvula aórtica por catéter al que fue sometido en abril pasado.



A finales de marzo, el grupo emitió un comunicado en el que señalaban que los médicos habían aconsejado a Jagger no hacer la gira porque necesitaba tratamiento, sin especificar entonces cuáles eran sus problemas de salud.



Días después, precisaron que Jagger iba a ser operado de corazón.