Muros llenos de antiguos discos de vinilo, decenas de CD y casetes, libros, revistas, muñecos y réplicas de las chaquetas más icónicas de Michael Jackson, en una de las mayores colecciones sobre el artista en Suramérica, recuerdan en La Paz el legado inmortal del "rey del pop" a diez años de su muerte.

La muestra "El legado de Michael Jackson-Diez años de inmortalidad", que acoge la Casa de la Cultura de La Paz, incluye los casi 400 objetos que el boliviano Julio César Valda ha recolectado desde 1979, en una de las colecciones más grandes en Suramérica relacionadas con el artista estadounidense.



Es la segunda vez que Valda muestra al público su colección, motivado entre otras cosas en que "la gente conozca la discografía de Jackson" más allá de sus álbumes más populares, comentó a Efe.



"A veces las nuevas generaciones piensan que Michael Jackson solamente es el álbum 'Thriller', 'Dangerous', 'Bad' o 'History', pero no, este artista tiene una trascendencia que parte desde 1968", recordó el coleccionista.



Por ello, además de los álbumes que grabó en solitario, la exposición incluye aquellos que hizo con sus hermanos, The Jackson 5, o los sencillos realizados junto a "grandes artistas" como Paul McCartney y Diana Ross.



A la par, la muestra supone una especie de paseo por la evolución de los distintos soportes, desde los "cartridges" o cartuchos de los años 1970, pasando por los vinilos, casetes y CD, hasta llegar a otros más actuales como los DVD, Blu-ray y dual disc, todos con Jackson como protagonista.



La vestimenta no está ausente, pues se pueden apreciar réplicas de las chaquetas más emblemáticas del "rey del pop", como la negra con detalles plateados de la gira "Bad", o la que lleva cinturones dorados metálicos que le caracterizó en el tour "Dangerous".



En medio de la discografía y la ropa se lucen muñecos de distintos tamaños que muestran a Jackson en sus poses más célebres, como el paso "antigravedad" exhibido en "Smooth criminal", o vestido con el icónico atuendo rojo con negro de "Thriller".



Galardonado con quince premios Grammy, junto con los premios especiales de Grammy Legend y Grammy Lifetime, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards, Jackson (1958-2009) sigue siendo considerado una de las grandes figuras de la historia de la música universal, con 350 millones de discos vendidos en todo el mundo.



El "rey del pop" falleció el 25 de junio de 2009 por sobredosis de anestésicos en su mansión alquilada cerca de Bel Air, el exclusivo barrio de celebridades en Los Ángeles (Estados Unidos).



La sombra en su carrera fueron las acusaciones en diferentes ocasiones de supuestos abusos sexuales a menores, aunque nunca fue condenado por ellas.



Esta sombra ha vuelto a la actualidad por el reciente estreno del documental "Leaving Neverland" (2019), en el que dos personas aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales por parte del cantante cuando eran menores.



El asunto no es ajeno a fanáticos del "rey del pop" como Valda, quien sostuvo que le acusaron de "cosas que no se le han podido probar" y recordó que fue exonerado en un juicio en 2005.



"El fondo tiene un nombre, dinero, ganar dinero", aseveró.



"Pero fuera de eso, estamos con un artista que a sus diez años de haber fallecido sigue vivo en el corazón de toda la gente que lo quiere", agregó el coleccionista.



Según Valda, los fanáticos también buscan transmitir el "legado espiritual" del artista, lo que les impulsa a "hacer un mundo mejor partiendo de nosotros mismos", como dice la letra de la canción "Man in the mirror".



Por ello, otro de los objetivos de la exposición es mostrar ese "legado espiritual" y los mensajes de cuidado del medioambiente, de los animales y de la población "que está sufriendo", indicó.



Con todo, el peso artístico de Jackson es innegable y así lo prueba su legión de fanáticos de todas las edades, desde "niños que no lo han conocido en vida" hasta gente adulta, quienes disfrutan por igual de su música y su baile.



El botón que muestra que Michael Jackson sigue siendo el rey fueron las decenas de personas que colmaron la sala en la inauguración el pasado martes de la exposición en La Paz.