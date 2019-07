El guitarrista Gary Duncan, uno de los fundadores de la banda de rock psicodélico Quicksilver Messenger Service, murió a los 72 años.

La noticia de su fallecimiento la dio hoy Rusty Goldman, también conocido como Professor Poster y una personalidad de la contracultura de los años 60 en San Francisco (EE.UU.) de la que emergió Quicksilver Messenger Service como una de las bandas más reconocibles de la escena hippie.



"Te recordaremos con cariño todos los que te vimos y escuchamos tocar durante tantos años", dijo Goldman en un mensaje compartido en Facebook en el que no dio detalles del lugar o el día de la muerte de Duncan.



David Freiberg, bajista del conjunto en su época más conocida, confirmó la muerte de Duncan en declaraciones a la revista Rolling Stone y aseguró que el guitarrista era "un músico increíblemente talentoso" y "uno de los mejores".



"Me enseñó por osmosis, dado que yo era un guitarrista de doce cuerdas de folk, a cómo convertirme en una parte de la máquina. Siempre he sentido que estaba infravalorado como guitarrista. Sus solos con Quicksilver Messenger Service eran algunos de los mejores de siempre", afirmó.



Duncan formó junto a John Cipollina la memorable dupla de guitarras de Quicksilver Messenger Service, un grupo que, junto a otras icónicas bandas psicodélicas de la zona de San Francisco en la segunda mitad de los años 60 como Grateful Dead o Jefferson Airplane, expandió los límites del rock recurriendo a la experimentación.



Quicksilver Messenger Service editó en 1968 su disco de debut, un álbum titulado con el nombre del grupo, y al año siguiente publicó "Happy Trails", quizá su trabajo más recordado.



El conjunto, cuya composición varió muchísimo a lo largo de los años, participó en 1967 en el Festival de Monterey, un evento en California (EE.UU.) que supuso el primer gran encuentro musical del movimiento hippie y que marcó todo un hito dentro del Verano del Amor.