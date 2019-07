Una de las canciones más icónicas de Led Zepelin es "Immigrant Song"; una pieza dedicada a quienes se atreven a comenzar de nuevo en otras tierras. En su letra, Robert Plant canta con ímpetu: W'ell drive our ships to new lands To fight the horde, and sing and cry (Conduciremos nuestros barcos a nuevas tierras/ Para pelear contra la horda, y cantar y llorar).

Pues bien, desde 1996 ese tema no era entonado en vivo por Plant. Finalmente, ese himno fue interpretado hace unos días frente a una audiencia muy especial en el Festival Secret Solstice de Reykjavik, en Islandia. Y fue justamente ese país el que inspiró la composición de dicho sencillo tras la gira de Zeppelin por la región en 1970.

La historia detrás de esa canción es plasmada por Plant en su documental de 2009 titulado Dazed and Confused. Allí él músico comenta:

"Nos invitaron a tocar en un concierto en Reykjavik y el día antes de nuestra llegada todos los funcionarios públicos decretaron un paro y el concierto iba a ser cancelado. La universidad preparó una sala de conciertos para nosotros y fue genial. La respuesta de los niños fue extraordinaria y la pasamos muy bien. ‘Immigrant Song’ fue sobre ese viaje y fue el primer tema del álbum que pretendía ser realmente diferente."

Es por ello que Robert decidió cantarla en Islandia y así agradecerles por su hospitalidad en décadas atrás. Te invitamos a ver un registro de su actuación a continuación.