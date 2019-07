Como manera de reconocimiento, la revista estadounidense Rolling Stone hizo una lista con las 500 mejores canciones de todos los tiempos en las que participaron un grupo selecto de 172 personas entre cantantes, músicos, productores, personalidades de la industria, críticos y compositores.

En total hubo 2103 canciones seleccionadas para estar entre las 500 mejores, entre todos los géneros de la música popular. Acá te presentamos las 10 mejores canciones de esta gran lista:

10. What’d I say – Ray Charles – 1959

En aquella época muchos criticaron a esta canción y la tildaron de ser un tema vulgar por el contenido sexual en su letra. Este, además, fue el primer pop single del cantante en llegar a los Top 10.

9. Smells Like Teen spirit – Nirvana – 1991

El éxito de la banda liderada por Kurt Cobain los ubicó en el segundo puesto de los mejores singles de ese año en la revista Rolling Stone. Además, tuvo dos nominaciones para los premios Grammy.

8. Hey Jude – The Beatles – 1968

Es uno de las canciones más icónicas de la banda inglesa. Fue escrita por Paul McCartney y fue el single más grande de la banda en Estados Unidos. Permaneció nueves semana en la lista Billboard del país norteamericano.

7. Johnny B. Goode – Chuck Berry – 1958

Fue una canción con un nuevo estilo revolucionario para su época. Tuvo decenas de críticas positivas y es considerada una de las canciones más influyentes de la historia, siendo interpretada por banda como AC/DC, Bon Jovi, Elvis Presley y Jimi Hendrix.

6. Good vibrations – The Beach Boys – 1966

Fue la tercera canción de la banda que se posicionó en el primer puesto de la lista Billboard de Estados Unidos. Esta en su época tuvo el reconocimiento de The Beatles, quienes le enviaron una carta a la banda felicitándolos.

5. Respect – Aretha Franklin – 1967

La canción fue escrita por Otis Redding en 1965, pero no tuvo éxito hasta que fue interpretada por Franklin, siendo esta una de las canciones más representativas de la cantante y casi un himno del movimiento feminista de aquella época.

4. What’s Going on – Marvin Gaye – 1971

Es considerado como uno de los temas con mensaje más fuerte dentro de la música, por lo que fue utilizada en campañas para combatir y prevenir el Sida.

3. Imagine – John Lennon – 1971

Es considerada una de las mejores composiciones de todos los tiempos, tanto por su melodía como por su profunda letra. En la época en la que se publicó, fue considerada como un himno revolucionario en decenas de países.

2. (I Can’t Get No) satisfaction – The Rolling Stones – 1965

Esta canción tiene un de los riffs más famosos de la historia del rock. Además, fue la que hizo que la banda inglesa logré obtener por primera vez el número uno en la lista Billboard.

1. Like a Rolling stone – Bob Dylan – 1965

Es considerada una de las canciones más influyentes de la música popular. Su melodía destaca por la combinación de guitarra eléctrica y acorde de órgano. El guitarrista Jimi Hendrix era fan de Dylan y en especial de esta canción.

Lea también: Spider-Man: Far from Home domina sin sobresaltos la taquilla de EE.UU.