El primer contrato que firmaron los Beatles con su representante Brian Epstein, que impulsó su éxito internacional tras descubrirles en el Cavern Club de Liverpool, se subastó este martes por 275.000 libras (341.800 dólares) en la casa Sotheby's.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y el baterista original del grupo, Pete Best, firmaron el 24 de enero de 1962 un documento que supuso el comienzo de la transformación de la banda en un fenómeno de masas global.



La firma de Epstein, sin embargo, está ausente del contrato, porque el representante, sin experiencia previa en dirigir la carrera de músicos, no quería dejar atados a los Beatles si las cosas no funcionaban.

"No tenía fe en mí mismo al cien por cien de que podía ayudar a los Beatles de forma adecuada. Quería liberarles de sus obligaciones si yo sentía que así les iría mejor", manifestó en una ocasión.



El contrato no solo cedía al representante la responsabilidad de encontrar conciertos para los Beatles y hacerles publicidad, sino que le otorgaba el control en detalles como la vestimenta y apariencia de los músicos.



Este es el primero de dos contratos que el grupo inglés firmó con Epstein, el apodado como "quinto Beatle", pues hubo que hacer otro cuando Best fue sustituido por Ringo Starr.



Ese segundo documento, con fecha del 1 de octubre de 1962, se subastó en 2015 en la misma Sotheby's por 365.000 libras (405.000 euros, al cambio de hoy).