Sábado 15 de julio de 1989 más de 200.000 personas venidas de todo el mundo esperan ansiosas a que comience en el Gran Canal de Venecia, la manifestación de rock más grande en la historia de Italia.

Es el esperado concierto gratuito de Pink Floyd sobre un escenario flotante, frente a la impresionante plaza de San Marcos. Transmitido en directo a 23 países y con una audiencia estimada de 100 millones de espectadores, este increíble espectáculo ha desbordado "La Ciudad de los canales".

Pero el concierto no esta exento de polémica. Los medios hablan de: "toque de queda en la ciudad más frágil de Italia", "Venecia profanada por el rock", "el desembarco de los bárbaros". Una polémica causada por la conveniencia de realizar o no el concierto en este entorno casó intocable. No por culpa de los rockeros ingleses, sino porque Venecia está considerada por todos como algo muy frágil.

El problema de fondo es cómo prepararse para recibir tal avalancha de visitantes, en una ciudad ya al límite del colapso por el enorme flujo de turismo y por sus características de ciudad limitada por el agua.

Doscientos mil jóvenes (unas dos veces y media la población de la ciudad) acampados 24 horas antes en la plaza de San Marcos, la convirtieron en una cloaca. Se producen robos y saqueos a tiendas, un centenar de heridos aplastados por la riada humana. Jóvenes encaramados a las estatuas de San Marcos y del Palazzo Ducal. Agotados por las horas de espera bajo un sol que quemaba, hicieron que la Piazza San Marco, el salón más bello de Europa pareciera una playa repleta de basura.

Al final y aunque el grupo dio a las autoridades 2 millones de dolares por los daños causados, el alcalde de Venecia Antonio Casellati tuvo que dimitir. Y para el recuerdo queda un maravilloso e irrepetible recital sobre las aguas de Venecia. Un setlist con catorce canciones que hicieron historia en el rock, todo un espectáculo que aquí puedes ver en su integridad:

Video