Freddie Mercury fue un gran admirador de John Lennon, así se refleja en una entrevista y en la canción con la que lo homenajea.

Hace menos de un año se estrenó la película “Bohemian Rhapsody”, la cual cuenta parte de la vida de Freddie Mercury y su banda, Queen. Por este motivo, el nombre del grupo inglés volvió a sonar en redes sociales y en noticias. lo cual provocó que retomaran la fama que habían perdido con el paso del tiempo.

Muchos conocen canciones de la banda como “We Are The Champions”, “We Will Rock You”, “Bohemian Rhapsody”, entre otros. Pero, ¿sabías que hay una canción que le dedicaron exclusivamente a uno de los integrantes fallecidos de The Beatles?.

Lea también: Paul McCartney y Ringo Starr tocaron juntos en Los Ángeles y emocionaron a todos

La canción se la dedicaron a John Lennon y se titula “Life is Real”. Los músicos de Queen, sobre todo Mercury, le tenían gran admiración al ex beatle. En una entrevista realizada al cantante, le preguntaron sobre Lennon, a lo que él respondió que no les gustaría compararse con él, en ningún aspecto ya que para él “fue el mejor de los mejores”.

“No es quién tiene más o menos talento, es solo que ciertas personas son capaces de hacer cosas de una mejor manera que alguien más y yo no me siento preparado para hacer ciertas cosas que John Lennon sí realizó y no creo que nadie debería estarlo. Yo admiro mucho a John Lennon”, confesó Mercury en la misma entrevista.