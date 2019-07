Conoce esta lista de canciones que se volvieron famosas pero no por sus autores originales.

Hay canciones mundialmente famosas que han marcado un hito en la historia de la música y son símbolo de toda una generación como “I Will Always Love You” interpretada por Whitney Houston en 1991. Sin embargo, ¿sabías que ella no es la compositora original de la música ni de la letra? La canción fue compuesta e interpretada por primera vez por Dolly Parton.

Así como “I Will Always Love You”, hay cientos de canciones que fueron versionadas por otros artistas y resultaron ser más famosas que las originales. Esto podría ser porque a estos covers se les dio más publicidad dado el renombre de los artistas o porque simplemente fueron mucho mejor interpretadas que las originales.

Escucha y compara estas 7 canciones y tú decide cual prefieres, si la versión original o el cover.

1- "I Will Always Love You"

Dolly Parton - 1974

Whitney Houston - 1991

2- "Girls Just Wanna Have Fun"

Robert Hazard - 1979

Cyndi Lauper - 1982

3- "Knockin’ On Heaven’s Door"

Bob Dylan - 1973

Guns n’ Roses - 1991

4- "Torn"

Ednaswap - 1995

Natalie Imbruglia - 1997

5- "The Man Who Sold The World"

David Bowie - 1970

Nirvana - 1993

6- "Twist And Shout"

The Isley Brothers - 1962

The Beatles - 1964

7- "Hound Dog"

Big Mama Thorton - 1952

Elvis Presly - 1956