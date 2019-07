Los hitos llaman a la celebración, o en el caso de Yellow Submarine, que hoy celebra su 51 aniversario, una restauración de buen estilo.

La película animada, aparentemente hecha para niños, pero con animaciones surrealistas y psicodélicas de George Dunning, que también atrae a los adultos, se estrenó en los cines del Reino Unido el 17 de julio de 1968 y se inspiró en la canción de los Beatles de 1966 del mismo nombre, y selecciona otras canciones desde el catálogo de la banda de rock seminal hasta la banda sonora e ilustrar su historia:

Pepperland es un alegre paraíso musical bajo el mar, protegida por la Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, el cual cae bajo un ataque sorpresivo por los Blue Meanies (Malines Azules o “Malditos Azules”), quienes odian la música. Su ataque consiste en encerrar a la banda en una burbuja, paralizan a los ciudadanos y convertirlo todo en color azul. (La palabra inglesa “Blue”, significa al mismo tiempo “azul” y “triste”) “los malvados azules/tristes”.

El anciano alcalde de Pepperland envía al Joven Fred en un abandonado submarino amarillo para buscar ayuda. Fred llega a Liverpool, donde sigue al deprimido y cabizbajo Ringo y lo persuade para que lo ayude. Ringo procede a reunir a sus amigos John, George, y finalmente Paul. Los cinco viajeros parten a Pepperland en el submarino amarillo, pasando a través de diferentes mares.

Reunidos con el Viejo Fred y el submarino, imitan a la Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y “alzan al país en rebelión”, Jeremy es rescatado y todo florece y se vuelve colorido. Pepperland se restablece. Los Meanies son obligados a rendirse, John ofrece su amistad, a la que el Jefe Blue Meanie acepta. Finalmente una gran fiesta tiene lugar.

Al final del filme, Los Beatles hacen una aparición en persona, al día siguiente, con unos recuerdos (el minúsculo motor del submarino, un poco de amor y medio hoyo). John advierte de la presencia de nuevos Blue Meanies y cantan un reprise de All Together Now, el cual finaliza con una variación del título de la canción en diferentes idiomas.

Aparte del uso de la película de sus semejanzas (y su música), los Beatles apenas participaron en su realización; El proyecto cumplió un contrato de tres películas con United Artists, y su único cameo de acción en vivo en la escena final cumplió con su obligación contractual de aparecer en la película. Pero podría decirse que es la mejor de todas las películas de los Beatles.

Lea también: Conoce estas 7 canciones famosas que en realidad son covers