Brian May, nació el 19 de julio de 1947, en Londres, Inglaterra. Toca piano, guitarra, teclados. Su carrera musical se extiende por cuatro décadas, en las que se le acreditan producciones y grabaciones que han vendido más de 100 millones de copias a través del mundo.

Tiene más de 50 melodías, entre ellas, Now I’m here y Too most adore will kill you. Ha compuesto 22 éxitos mundiales para Queen, además de forjar una importante carrera como solista. Sus grabaciones incluyen los álbumes Back to the Light (1992) y Driven By You, ambos ganadores del premio Ivor Novello.

En 2002 tocó como guitarrista invitado en el tema musical de apertura para las Olimpiadas de Invierno. Ese mismo año recibe un Honoris Causa en Ciencia por la Universidad de Hertfordshire.

Su estilo único quedó plasmado al hacer su propio arreglo al himno nacional del Reino Unido, God Save the Queen, tocado en vivo desde el techo del Palacio de Buckingham, para dar inicio a las celebraciones del Jubileo Dorado de La Reina, en 2002, que se dice, fue visto por más de 200 millones de personas alrededor del mundo.

Queen el primer grupo de rock en escribir el soundtrack para el film Flash Gordon, que incluye el éxito Flash! compuesto por Brian.

Brian contribuyó después con una mini-ópera para la película Pinocchio de Steve Baron, en 1996, y compuso también el soundtrack completo para el film de arte francés, Furia, de 1999.

En 1987 se involucró totalmente en el ámbito al escribir e interpretar la música para la producción de Macbeth, a cargo de the London Riverside Studios. Regresó de lleno al teatro en 2002, como una de las fuerzas creativas detrás de la innovadora obra musical We Will Rock You, que fue muy exitosa, y uno de los shows más vendidos en Londres, luego de 12 años de contar con la ovación del público en el Dominion Theatre.

Lea también: Paul McCartney trabaja en su primer musical: “¡Qué bello es vivir!”

En julio de 2005, los Guinness World Records anunciaron que Queen había sobrepasado a los Beatles al convertirse en los mejores en la historia dentro de las listas de álbumes en el Reino Unido.

En 2018, May junto con Roger Taylor anunciaron una gira de 23 conciertos por Estados Unidos con Adam Lambert como vocalista.