“Bebí hasta el punto de que no podía salir de la casa y no podía funcionar. Yo quería matarme. Muy fácilmente podría no ser yo la persona sentada aquí ahora mismo. Podría estar muerto”, confesó Chester Bennington, cantante de la agrupación Linkin Park, en una entrevista realizada en el 2009. Sin embargo, eso no fue lo único que reveló.

En otra conversación del 2011, el vocalista de la famosa banda de rock habló sobre un fuerte trauma de su niñez relacionado con actividades indebidas por parte de un adulto. “Al recordar los abusos que sufrí cuando era muy pequeño, todas las cosas horribles que sucedieron a mi alrededor, me estremezco”, expresó Bennington ante un medio de comunicación.

Bennington estaba deprimido, no pudo con tanto dolor y perdió la batalla contra sus adicciones (drogas y alcohol) el pasado 20 de julio de 2017 tras cometer suicidio. El cantante de rock se ahorcó en una habitación de su propio hogar, ubicado en la ciudad de Palos Verdes Estates de Los Ángeles. El músico falleció a sus 41 años.

Hoy se cumplen dos años de su trágica muerte y la banda Linkin Park ha publicado una fotografía en su cuenta oficial de Twitter donde aparecen todos los integrantes incluyendo a Bennington como un pequeño tributo póstumo. “Recordando a Chester hoy”, dice el tuit, medio por el cual la agrupación estadounidense ha incentivado a los fans para que hagan lo mismo.

“Siéntanse libres de compartir su foto o video favorito de Chester/LP (Linkin Park) abajo”, es el mensaje que está plasmado en Twitter, cuya publicación fue apoyada por los admiradores de la banda, quienes han cargado varias imágenes tal como lo ha pedido la agrupación. El tuit ha sido gustado por más de 40 mil usuarios y tiene más de 15 mil retuits, hasta ahora.

Cabe destacar que la fecha del fallecimiento de Bennington concordó con el cumpleaños de Chris Cornell, otra estrella norteamericana del género rock, quien también se suicidó meses previos de lo ocurrido con el vocalista de Linkin Park. Se trató de dos tragedias que estremecieron la industria musical. Reportes indican que ambos músicos eran amigos y sufrían de depresión.