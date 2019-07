Se trata de un adelanto de Live From The Artists Den, nuevo registro audiovisual de la banda que saldrá a fin de mes.

"No one sings like you anymore": Soundgarden compartió una versión en vivo de "Black Hole Sun", que será parte de su próximo lanzamiento.

La rendición en directo es un extracto de Live From The Artists Den, el nuevo registro audiovisual de la banda que tuvo funciones en todo el mundo, incluido Chile. Es el primer material que edita el cuarteto tras la inesperada muerte de su frontman Chris Cornell.

Grabado en Los Angeles en 2013, el filme muestra un show que el conjunto rockero ofreció en Los Angeles, en el marco de la gira promocional de su último álbum de estudio, King Animal. En la oportunidad su repertorio se enfocó principalmente en piezas de catálogo y temas que no acostumbraban a tocar en vivo.

Luego de ser proyectado en cines, Live From The Artists Den será editado en Blu-Ray, doble CD y cuádruple vinilo el próximo 26 de julio.