El recital, grabado durante la gira promocional de In Utero, fue transmitido originalmente por MTV en 1993.

Live and Loud, uno de los registros en vivo más célebres de Nirvana, será relanzado en agosto: se editará por primera vez en vinilo y llegará a los principales servicios de streaming.

Según informa Pitchfork, el registro será editado en doble vinilo via Geffen el próximo 30 de agosto.

El recital fue grabado por la extinta banda en el Muelle 48 de Washington en el año 1993, y fue transmitido originalmente por MTV. En 2013 el recital fue publicado junto a la edición de aniversario de In Utero.

Live and Loud captura un espectáculo de la gira promocional del último álbum de Nirvana, y cuenta con temas como "Drain You", "Lithium", "Heart-Shaped Box", "Radio Friendly Unit Shifter" y "The Man Who Sold The World", cover a David Bowie.

