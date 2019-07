De los 10 álbumes más vendidos del mundo, seis son de bandas del Reino Unido, tres de Estados Unidos y una de Australia, que en conjunto han vendido un aproximado de 376 millones de copias.

1. AC/DC (Australia) - Back in Black - 50 millones

2. Pink Floyd (Reino Unido) - The Dark Side of the Moon - 45 millones

3. Eagles (Estados Unidos) - Their Greatest Hits (1971-1975) - 42 millones

4. Fleetwood Mac (Reino Unido) - Rumours - 40 millones

5. Led Zeppelin (Reino Unido) - Led Zeppelin IV - 37 millones

6. Meat Loaf (Estados Unidos) - Bat Out of Hell - 34 millones

7. Pink Floyd (Reino Unido) - The Wall - 33 millones

8. The Beatles (Reino Unido) - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - 32 millones

9. Eagles (Estados Unidos) - Hotel California - 32 millones

10. Elton John (Reino Unido) - Goodbye Yellow Brick Road - 31 millones

