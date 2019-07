El excantante de Oasis finalmente grabará una sesión desenchufada para el canal del cable, la que se emitirá en septiembre.

En 1996, Oasis filmó su MTV Unplugged pero con una notoria ausencia: su vocalista, Liam Gallagher, se bajó a último minuto de la grabación porque no estaba en condiciones de cantar. Noel las ofició de cantante principal e interpretó doce temas, mientras su hermano menor estaba en el público haciendo muecas y gestos.

23 años después, ya con la banda disuelta, Liam finalmente grabará una sesión desenchufadapara el canal el 3 de agosto próximo, en el City Hall de Hull, Yorkshire. La noticia fue informada por él mismo en redes sociales. Se espera que en el show interprete canciones de su cosecha solista y también de la agrupación que lo lanzó a la fama en los noventa.

"Estoy honrado de estar tocando en la legendaria vitrina que es MTV Unplugged. Me encantaría que nos acompañen, ya que seguramente será una noche bíblica", escribió el británico junto al anuncio.

El MTV Unplugged de Liam Gallagher se emitirá el próximo 23 de septiembre, dos días después de que salga al mercado Why Me? Why Not,, su segundo álbum en solitario.