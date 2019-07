El lider de los Rolling Stones, Mick Jagger, este viernes festeja 76 años de edad y también de mucho ‘rock and roll’.

Considerado uno de los cantantes más populares e influyentes en la historia del rock & roll, hoy celebramos el cumpleaños número 76 de Mick Jagger, líder y miembro icono de la legendaria banda Rolling Stones.

Jagger recibe estos años en plena vigencia, ya que se encuentra en una gira junto a su banda por Estados Unidos, en un repaso por sus grandes éxitos.

El cantante de voz inconfundible, ha liderado los Rolling Stones de forma ininterrumpida desde comienzo de los sesenta, que lo ha llevado a tener 23 álbumes de estudio.

Sin embargo este año tuvo que hacer una pausa a la vida del rock and roll debido a complicaciones en su corazón, sometiéndose a una cirugía cardíaca en abril. Eso sí, esta recuperación fue en tiempo récord y ya se encuentra en forma para continuar su carrera musical.

Nació un 26 de julio de 1943 en Darfort, Kent, Inglaterra bajo el nombre de Michael Phillips Jagger.

Desde muy pequeño ya mostrada interés por la música, a pesar de que fue criado para seguir la carrera de educador físico de su padre.

En septiembre de 1950 fue compañero de clase de Keith Richards y el futuro de una legendaria banda ya se comenzaba a gestar.

Rolling Stones

Mick Jagger y Richards perdieron el contacto luego de cambiarse a diferentes escuelas, hasta que un encuentro casual en una estación de trenes en julio de 1960, los juntaría nuevamente y esta vez con la música como intermediara.

Junto al guitarrista Brian Jones, comenzarían Blues Incorporated, grupo que comenzó a sentar las bases para la creación de Rolling Stones.

Comenzaron tocando gratis en un pequeño club en los años 60, para despegar su carrera mundial que hasta la actualidad se mantiene.

Dueño de canciones como ‘You Can’t Always Get What You Want’, ‘Wild Horses’, ‘Shine A Light’, ‘I Can’t Get No (Satisfaction)’ y muchas más, junto a Keith Richards, ha escrito la mayoría de las canciones de la banda.

Pero Jagger también ha sido símbolo de la vida de un rockstar, porque no solo en la música daba que hablar sino que su relación con las drogas y la irreverencia marcaban una época. Es considera un icono perdurable de la contracultura, siendo arrestado por drogas, sus provocativos movimientos en el escenario, las polémicas letras de sus canciones y, en general, la postura de un hombre que se consideraba “anarquista”.

La genialidad de Jagger en la música le ha valido el reconocimiento del mundo, siendo incluido en 1989 en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2004 en el Salón de la Fama del Reino Unido junto a los Rolling Stones.