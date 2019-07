El hecho sucedió hace 46; un 29 de julio de 1973.

La banda Led Zeppelin fue protagonista de uno de los robos más grandes en la historia del rock.

El grupo se encontraba de gira por EE.UU, presentando su disco "Houses of the holy" que había sido editado en la primavera de ese mismo año.

Unos ladrones consiguieron hacerse con casi 200.000 dólares de la banda, que se guardaban en la caja fuerte del hotel en el que se encontraban alojados. El dinero era la caja de su concierto del día anterior en el Madison Square Garden de Nueva York, una actuación que fue grabada e incluida después en la película The song remains the same.

El asunto del dinero fue un misterio, ni la policía, ni los detectives del hotel pudieron encontrar pruebas de que la caja había sido manipulada por la fuerza. La realidad es que ni el manager ni Zeppelin estaban muy interesados en clarificar el caso teniendo en cuenta que el origen de tal cantidad de dinero en efectivo era difícil de comprobar.

El robo al día de hoy no ha sido resuelto, pero el que lo efectuó al menos dejó los cinco pasaportes dentro de la caja para que la banda pudiera regresar a Inglaterra y recuperarse del largo viaje.

