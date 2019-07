Bob Dylan sacó seis discos entre mayo de 1963 y mayo de 1966 (The Freewheelin', The Times They Are a-Changin', Another Side of Bob Dylan, Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde). Con 25 años, ya era un rockstar y uno de los artistas más influyentes de la cultura estadounidense. También se había casado y estaba a punto de convertirse en padre. El 29 de julio de 1966 un accidente de moto paralizó el tiempo y el espacio: se acabaron las giras, las ruedas de prensa y las fotos.