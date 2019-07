A sus 77 años, reconoce que necesita a sus compañeros de la banda para que le recuerden los acordes y la letra de los clásicos del grupo de Liverpool

Para Paul McCartney tampoco pasan los años en balde. Con 77 primaveras a la espalda, reconoce que le cuesta recordar algunas de las canciones de la banda que le catapultó a la fama, The Beatles. «Tengo que reaprender todo de nuevo. He escrito muchísimo, no se puede retener todo», aseguró el actor en una entrevista concedida a The Mirror.

El cantante se sorprende a sí mismo cuando escucha incluso una canción propia. McCartney se pone antiguos temas y hay veces que piensa: «Oh, esto es muy inteligente. A mí jamás se me habría ocurrido». Aunque, evidentemente, a él fue a quien se le pasó por la cabeza aquella melodía.

En la misma, asegura que fue un placer reunirse dos semanas atrás con el otro integrante de la banda británica, Ringo Starr, en Los Ángeles: «Es emocionante ver que todo funciona –resalta alegre–. Éramos un pequeño grupo de rock de Liverpool y así sigue siendo».

Aunque al cantante se le permiten estos ligeros baídos de la memoria, ya que actualmente se encuentra inmerso en la adaptación a musical en 2020 de la película «Qué bello es vivir». La cinta, dirigida por Frank Capra en 1946, narra una historia navideña de sueños y desesperanzas. El dramaturgo Lee Hall, responsable de guionizar «Billy Elliot», reconocía el «privilegio» de trabajar con el cantante: «El ingenio de Paul, su honestidad emocional y su brillantez melódica dan una nueva profundidad y aliento a una historia clásica. Me siento como si un ángel me estuviera cuidando».

El ínclito McCartney sigue sin duda, aun con estos ligeros vaivenes en sus recuerdos, al pie del cañón. En septiembre, saldrá a la luz un libro infantil y alberga «esperanza» en poder sacar un nuevo álbum: «Escribir música es todavía emocionante. Es como sacar un conejo de la chistera. Si haces algo que te gusta, el sentimiento posterior es muy grande».