El 5 de agosto de 1966 se lanza 'Revolver', el séptimo álbum de la banda británica de rock The Beatles; marcó su etapa psicodélica con experimentos sonoros como "Tomorrow never knows" y "Love you to".

Datos sobre el disco

1.- Este es el séptimo trabajo discográfico de The Beatles después de Rubber Soul (1965). Fue grabado en Londres entre el 6 de abril y el 21 de junio de 1966.

2.- La portada del disco corresponde al trabajo artístico de Klaus Voorman, un amigo de la banda que dibujo a los de Liverpool usando como referencia solo su memoria.

3.- Los Beatles pagaron £40 por ella por el disco de la portada, que posteriormente ganó el Grammy a mejor portada de disco.

4.- Quienes cantan los coros de “Yellow Submarine” son personajes reconocidos de la época, algunos de ellos son Brian Jones de los Rolling Stones, el compositor Donovan, Pattie Boyd -la primera esposa de George Harrison- y Marianne Faithfull -cantante y actriz británica.

5.- En “Tomorrow never knows” se escucha un extraño sonido parecido a una gaviota, pero en realidad, es la risa de Paul McCartney bajo un efecto de distorsión.

6.- Ninguna canción de Revolver fue presentada en vivo, la razón sería la alta cantidad de efectos usados para su grabación, los cuales no se podían replicar en los shows.

7.- The Beatles estaba en pleno proceso de grabación cuando se venció el contrato que tenían con EMI, el cual renovaron recién en 1967. Es decir, Revolver no fue hecho estrictamente bajo contrato, pero de todas formas se atribuye a EMI. El sello financió su producción, pero fue grabado en Abbey Road, y no en Estados Unidos como querían.

8.- Revolver no fue el único nombre que se pensó para el disco. Otras opciones mencionadas fueron Geography -para competir con Aftermath de los Rolling Stones- Abracadabra, Pendulums, Fat Man and Bobby, Magic Circle, Four Sides Of The Circle, Four Sides Of The Eternal Triangle y Beatles on Safari.

9.- Solo tres canciones alcanzan los tres minutos: “I’m only sleeping”, “Love you to” y “Tomorrow never knows”.

10.- El cuarteto se demoró más en grabar “Yellow Submarine” que en crear, producir y grabar Please Please Me en 1963.

11.- Pasaron solo seis semanas para fuera publicado en Reino Unido (6 de agosto de 1966), un periodo de tiempo relativamente breve para la época.

12.- La canción “Yellow submarine” fue calificada en Disc and Music Echo Magazine como “un montón de basura” por parte de Ray Davies, cantautor de The Kinks.

13.- “Yellow Submarine” y “Eleanor Rigby” fueron lanzadas como singles en simultáneo con el álbum.

14.- Las cuerdas de la canción “Eleanor Rigby” fueron sugeridas por el productor George Martin, quien las escuchó en una película francesa dirigida por Francois Truffaut.

15.- Esta canción es una rareza lírica, ya que los cuatro Beatles contribuyeron en la letra.

16.- L’Osservatore Romano, diario oficial de Ciudad del Vaticano, nombró Revolver como el Mejor álbum pop de la historia en 2010.

17.- John Lennon dijo que quería sonar como el Dalai Lama “cantando desde una colina” en la canción “Tomorrow never knows”. Para ello, el ingeniero Geoff Emerick grabó si voz con un altavoz Leslie y usando un efecto doble.

18.- Para esta misma canción, las letras surgieron de un libro escrito por quienes fueron pioneros en el uso de drogas: Timothy Leary, Richard Alpert y Ralph Metzner, con su libro La experiencia psicodélica: un manual basado en el libro tibetano de la muerte.

19.- Siguiendo con la temática de las drogas, “She Said She Said” nació de la experiencia de Lennon consumiendo ácido con David Crosby y Roger McGuinn de la banda The Byrds.

20.- La canción “Doctor Robert”, en tanto, está inspirada en el Dr Robert Freymann, un médico estadounidense conocido por dar a sus pacientes ‘shots’ de B12.

21.- Finalmente, “I’m Only Sleeping” y “Tomorrow Never Knows” contienen grabaciones hechas ‘a la inversa’.