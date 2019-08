La voz de Iron Maiden y también piloto de aviación, Bruce Dickinson, celebra 61 años. ¿Con qué canción lo recuerdas?

El cantante, productor musical y piloto de aviación, Bruce Dickinson, celebra un nuevo año cada 7 de agosto. El artista suma una carrera de grandes éxitos que incluyen discos y giras millonarias junto a Iron Maiden; y también un reconocimiento mundial como figura publica.

Su carrera en la música comenzó en los años 70, mientras iba al colegio en Sheffield, Inglaterra, y luego a la universidad en Londres. A fines de esa década se sumó a la formación Samson, pero fue Iron Maiden, la banda a la que llegó en 1981, la que lo catapultó a la fama.

Durante su primera etapa en Iron Maiden, Dickinson grabó discos como The Number of the Beast (1982), Piece of Mind (1983) y Powerslave (1984). Actualmente cuenta con 12 placas junto a la banda e incontables giras internacionales.

Pero no toda su carrera ha sido con Iron Maiden. A principios de los 90, Dickison también comenzó a interesarse activamente en la aviación y, gracias a su perseverancia, llegó a convertirse en piloto comercial para la aerolínea Astraeus Airlines.

Por esa misma década, en 1993, la voz de Maiden también decide continuar su carrera solista, posponiendo su participación con la banda hasta 1999. En ese periodo en solitario, Dickinson editó discos como “Balls to picasso” (1994) y “Skunkworks” (1996). En toda su carrera ha desarrollado seis álbumes solistas.

¿Otra de las grandes hazañas por las que se le conoce a Dickison en la historia del rock? Su concierto en Sarajevo de 1994, año en que la ciudad atravesaba su peor faceta de la guerra de Bosnia. La voz del rock tuvo que entrar resguardado por las Naciones Unidas y entregar un concierto con la probabilidad de ser testigo de un bombardeo en cualquier momento.

Lea también: Roban una parte de la tumba de Ian Curtis, líder de Joy Division