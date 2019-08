This Is The Place: Noel Gallagher anuncia EP y comparte adelanto

Tras publicar Black Star Dancing, Noel Gallagher anunció el lanzamiento de un nuevo EP, titulado This Is The Place.

El disco contará con cinco tracks, tres canciones originales y dos remixes, y saldrá el 27 de septiembre próximo. Como adelanto, el ex Oasis publicó el tema central del lanzamiento, otra canción de corte bailable y con influencias de la electrónica.

This Is The Place será el segundo de tres EP's que el inglés editará este 2019, una serie de discos en los que el británico se ha alejado de su sonido clásico y ha incursionado en otros estilos, citando influencias de artistas de los ochenta.

En la antesala de la salida del EP, el músico dio una entrevista a The Guardian, en la que arremetió nuevamente contra su hermano. "Me gustaba mi madre hasta que tuvo a Liam", dijo.

Además, Noel Gallagher aseguró que no escucha los discos de su hermano porque "no soporta" su voz.

"Creo que es música no sofisticada para gente no sofisticada hecha por un hombre no sofisticado. Que está dando órdenes no sofisticadas a un grupito de compositores que se creen que están escribiendo canciones de Oasis", afirmó.