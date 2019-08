Dave Howell Evans nació el 8 de agosto de 1961

Dave Evans, más conocido como ‘The Edge’ es le guitarrista de la reconocida banda irlandesa U2, sin embargo, según fanáticos, aunque no es la voz líder, su talento en la guitarra y su estilo musical apoyado en estilos digitales es el plus diferenciador del sonido de U2, lo que hace a The Edge el más auténtico de la banda.

Lea también: La carátula de "Abbey Road", de los Beatles, cumple 50 años

En el año 2003, la revista Rolling Stone lo posicionó en el 38º puesto de su listado de Los 100 mejores guitarristas de la historia.

Además de trabajar con U2,The Edge también ha grabado con artistas como: Johnny Cash, B. B. King, Tina Turner, y Ron Wood. Creó también la canción de la serie animada de televisión The Batman.

En 2016 The Edge se convirtió en el primer artista de rock en tocar en la histórica Capilla Sixtina, en medio de una conferencia en el vaticano sobre medicina, donde interpretó cuatro canciones frente al mismo Papa Francisco y una audiencia de 200 personas.