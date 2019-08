Un día como hoy, hace 51 años, el 12 de agosto de 1968, los llamados New Yardbirds, es decir, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham tocaron juntos por primera vez cuando ensayaron en un estudio en Gerrard Street en el West End de Londres.

La primera canción que tocaron fue una versión de ‘The Train Kept A-Rollin’. También tocaron ‘Smokestack Lightning’ y una versión de ‘I’m Confused‘ ,que más tarde se convertiría en ‘Dazed And Confused’, publicada en el primer álbum.

No fue hasta el mes siguiente cuando comenzaron a usar el nombre Led Zeppelin. New Yardbirds estaban dirigidos en aquellos días por Peter Grant, socio del sello de Jeff Beck Group – Page lo copiaría sin piedad- RAK-label de Mickie Most,.

El grupo había hecho su última aparición en el Fillmore Ballroom de San Francisco .Pasara lo que pasara, los Yardbirds se habían terminado. Jimmy Page reformaría el grupo con un nuevo cantante y batería, para reemplazar a Keith Relf y Jim McCarty».

Mientras , el debut del concierto del Jeff Beck Group en Estados Unidos había sido un enorme éxito. La banda de Beck, recién contratada por la dirección de Peter Grant y con el virtualmente desconocido Rod Stewart en la voz, fue contratada por Grant para el Fillmore East en la ciudad de Nueva York durante dos noches en junio. El sonido desenfrenado del grupo, basado en el blues, fue un éxito instantáneo para el público underground. Peter Grant interpretó que tenía que convertir a los Yardbirds en algo semejante. pronto tendría en el mismo lugar.

Peter Grant ya había hecho reservas para The Yardbirds, con una gira otoñal por Escandinavia , esbozada durante el verano y una breve gira proyectada para la universidad estadounidense en octubre. Page y Dreja sabían que Grant sería el manager ideal. Era tan ambicioso como Page.

Una decisión temprana tomada por Page y Grant fue que la nueva banda ya no necesitaría un productor externo. Jimmy Page, para entonces, una mano experimentada en el estudio y con ideas definidas propias, tomaría el rol de productor.

Page le pidió a Terry Reid, un cantante dirigido por Peter Grant, que asumiera el papel de vocalista. Reid quería seguir una carrera en solitario y les sugirió que sugirió que echaran un vistazo a un cantante que conocía de Midlands, Robert Plant.

El 19 de julio de 1968, Jimmy Page recibió una llamada telefónica de John Paul Jones, un joven músico de sesión muy experimentado , que conocía bien de sus días en los estudios. Jones había trabajado con Page en muchas sesiones de Mickie Most incluyendo varios éxitos de Donovan, como la sensacional «Hurdy Gurdy man».

Jones, quien también conocía bien a Peter Grant por sus visitas a la oficina de RAK, se ofrecía principalmente como bajista, pero tenía una combinación de talento para los teclados y los arreglos. Se había hecho famoso con su arreglo de «She´s is a rainbow» de los Rolling Stones.

El día después de la llamada de Jones, Page, Dreja y Grant viajeron a Birmingham para verificar la recomendación de Terry Reid. El cantante Robert Plant había pasado la mayor parte de su tiempo en Birmingham y las cercanas ciudades de Midlands al frente de una serie de grupos, pero hasta ahora no había progresado más allá de un par de singles para CBS que no hicieron nada, conciertos ocasionales con Alexis Korner y una larga temporada liderando el grupo de Birmingham , The Band of Joy. En el momento de la recomendación de Terry Reid, Plant estaba al frente de otro grupo, Hobbstweedle, que admitió después que «no era muy buena». La banda se excedió y hubo mucho alboroto y destello pero no un contenido real».

La noche del 20 de julio de 1968, de pie en el vestíbulo del Birmingham Teacher Training College, los tres hombres coincidieron en que Plant tenía algo que valía la pena desarrollar: voz fuerte, buen tono, amplio rango, tacto rítmico natural y buena presencia escénica.

Jimmy Page le pidió a Plant que pasara unos días en su casa , un barcaza en el río Támesis, en Pangbourne. Una vez instalado , Plant descubrió que él y el guitarrista tenían una comunicación casi instantánea en un terreno musical común.

Quedaba la búsqueda de un batería. Plant decidió que el batería , John Bonham, su viejo compañero de Band of Joy, que entonces estaba de gira con el rockero estadounidense Tim Rose, podría ser el perfecto percusionista.

A fines de julio de 1968, Page, Dreja y Grant fueron a ver a la banda de Tim Rose, con John Bonham a la batería, en el Country Club de West Hampstead. Jimmy Page en particular se quedó impresionado. En algún momento entre la invitación de Page a Bonham y la reunión en sí, Dreja se liberó de la banda y John Paul Jones se instaló en su lugar. El cambio tuvo lugar el primer fin de semana de agosto de 1968.

El 5 de agosto, Grant emitió un comunicado de prensa en Nueva York confirmando la llegada de Plant y Jones. Esa semana, John Bonham siguió la invitación Jimmy Page. Led Zeppelin quedaban oficialmente formados. A pesar de que Bonham había completado sus compromisos con Tim Rose, se mostró esquivo durante unos días, después de haber recogido algo de trabajo en una gira de Chris Farlowe. Finalmente, aceptó. us dudas fueron porque ya estaba casado y era padre.

Jimmy Page estaba construyendo su nueva banda desde cero, cuidadosa y exhaustivamente, asegurándose de que las cosas funcionaran correctamente en todos los niveles y de que la maquinaria de apoyo fuera eficiente y equitativa. No fue un accidente que el personal de la nueva banda de Page se mantuviera estable durante 12 años.

La química se sintió al instante cuando estallaron con «The Train Kept a Rollin ‘.

Estas son sus opiniones:

John Paul Jones : «Primero tocamos juntos en una pequeña habitación en Gerrard Street, una habitación en el sótano, que ahora es Chinatown. Había solo amplificadores de pared a pared, y un espacio para la puerta, y eso fue todo. Literalmente, eran todos mirándose unos a otros: ‘¿qué vamos a tocar?’ . Había un número antiguo de Yardbirds llamado Train Kept a Rollin ‘ … Toda la habitación explotó. (Entrevista de 1990)

Robert Plant : «Recuerdo la pequeña habitación, todo lo que recuerdo es que estaba caliente y sonaba bien, muy emocionante y muy desafiante en realidad, porque podía sentir que algo me estaba sucediendo a mí y a todos los demás en la habitación. encontramos algo con lo que tuvimos que tener mucho cuidado ,porque podríamos perderlo, pero fue notable » (entrevista de 1990)

Jimmy Page : «Al final, sabíamos que realmente estaba sucediendo, realmente electrizante. Emocionante es la palabra. Partimos de allí para comenzar los ensayos del álbum» (entrevista de 1990).

John Bonham : «Hicimos una buena jugada ese día y fue bastante bien. Incluso en esa primera vez que tocamos juntos, hay una sensación cuando estás jugando si va a ser bueno, y estuvo bien, muy bien. Pero en ese momento no tenía idea de que lograría lo que se logró » (entrevista de febrero de 1972).

En dos meses, la nueva formación de Jimmy Page completó una gira de bajo perfil por Escandinavia y grabó su primer álbum, todos ellos reservados bajo el antiguo nombre de Yardbirds. Pero aún no habían jugado ni un solo concierto en Gran Bretaña.

En una conversación, una noche, John Entwistle y Keith Moon de los Who, bromearon que una formación como esa, si alguna vez se hiciera realidad, caería como un globo de plomo. Al elaborar el chiste, la imagen se transformó en un Zeppelin , una imagen aún más espectacularmente divertida de la auto- inmolación. A Page le gustó no solo la idea, sino también la imagen conjurada: la combinación perfecta entre pesada y ligera, combustibilidad y gracia. Nacía Led Zeppelin.

Nota: plasticosydecibelios