Woodstock 94 fue un festival de música organizado para conmemorar el 25 aniversario del festival original de Woodstock de 1969.

Fue promovido como "2 días más de paz y música". El cartel utilizado para promover el primer concierto fue editado para colocar dos pájaros posados en el cuello de la guitarra, en lugar de la original.

El concierto de Woodstock 1994 estaba previsto para el sábado y domingo, 13 y 14 agosto; sin embargo el día 12 se añadió déspues.

El tiempo era lluvioso ese fin de semana, y el sábado por la lluvia la mayor parte del campo se había convertido en barro. El evento tuvo lugar en la Granja de Winston en Saugerties, Nueva York, cerca de 100 millas (160 km) al norte de la ciudad de Nueva York. El sitio se encuentra a 10 millas (16 km) de Woodstock, Nueva York.

En Woodstock 94 se estimó una cifra de 350.000 personas. El tamaño de la multitud era más grande de lo que los organizadores del concierto habían planeado.

Los principales problemas relacionados con la seguridad fueron cuando tenían que restringir los suministros de alimentos, las bebidas del exterior y sobre todo el alcohol a las personas que iban llegando.

Con el lugar de conciertos vallado con una alambrada metálica los asistentes no tenían casi ninguna dificultad para entrar libremente y llevar cerveza y otros artículos prohibidos.

El personal de seguridad, junto con el personal de entrada y salida, no pudo continuar el monitoreo y al mismo tiempo mantener la seguridad por la cantidad de personas que querían entrar y salir del lugar.

Lista de artistas de viernes 12 de agosto



- El show comenzó pasadas la 12 de mediodía en el escenario Sur en un caluroso -aunque nublado- día de verano.

- Las primeras presentaciones son poco recordadas y documentadas debido a que aún no había llegado todo el público y durante el comienzo mucha gente estaba tratando de buscar un sitio de camping.

Escenario Norte

Escenario Sur

Ravestock

Curiosidades

-Los únicos invitados del Woodstock original fueron The Band, Santana, Joe Cocker, Country Joe McDonald, Crosby, Stills, and Nash y John B. Sebastian.

-Los Red Hot Chili Peppers utilizaron unos llamativos trajes de bombillas de luz durante las dos primeras canciones de su show, Grand Pappy Du Plenty y Give It Away. Al finalizar el concierto, sube la hija del bajista Flea, Clara, a cantar el himno de los Estados Unidos. La banda tocó el último tema The Power Of Equality, vestidos como Jimi Hendrix. Los trajes de bombilla están ahora en exhibición en el Hard Rock Hotel & Casino en Las Vegas, Nevada.

-Johnny Cash, la única persona viva en ese momento que fue introducida en el Country Music Hall Of Fame y en el Salón de la Fama del Rock and Roll, también fue invitado a tocar pero después de enterarse de que no se iba a presentar en el escenario principal, no apareció en el evento.

-Metallica hizo su primera aparición en el evento.