Corey Taylor, cantante del grupo estadounidense de metal alternativo Slipknot, cuestionó a las plataformas digitales por el pago "insignificante" que reciben los músicos y destacó que esta modalidad "está devaluando a los artistas".

"El merchandising ayuda, pero el streaming está devaluando a los artistas, antiguos y nuevos, acabando con sus carreras. No me importa cómo consiga la música la gente. Me preocupa cómo las compañías que lo proporcionan compensan a la gente que la hacen en primer lugar", escribió Taylor en redes sociales, según consigna la agencia DPA.

El cantante de Slipknot hizo estas declaraciones al sumarse a los cuestionamientos en el mismo sentido efectuado por Nils Lofgren, guitarrista de la E Street Band de Bruce Springsteen.

En el tuit original, el guitarrista destacaba que los artistas "sencillamente no son pagados por su trabajo", mientras que las plataformas "valen miles de millones".

"Si el servicio de streaming paga al sello, a nosotros aún no nos pagan. Esto tiene que ver con la publicación. Están ofreciendo nuestro trabajo y no pagando por él. Porque mientras los sellos de grabación obtengan su dinero, no les importa si el artista recibe el pago total o quien toca su música", acotó Taylor al respecto.

El vocalista concluyó que esta situación obliga a los artistas a tener que salir de gira y poner en venta merchandising para poder obtener ganancias.