Hace 48 años, The Who publicó el que es considerado por muchos como su mejor trabajo: Who's Next.

Publicado el 14 de agosto de 1971 en Estados Unidos, siendo el quinto trabajo de los rockeros ingleses; cuenta con temas insignes de su repertorio como "Won't Get Fooled Again", "Baba O'Riley" y "Behind Blue Eyes".

El álbum tiene su origen en Lifehouse, una compleja ópera rock ideada por Pete Townshend que nunca vio la luz.

Fue nombrado como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos por la cadena de televisión VH1, colocándolo en el puesto #13, y por la revista musical Rolling Stone, alcanzando la posición #28.

En 2006, Who's next fue elegido por la revista TIME como uno de los cien mejores álbumes de todos los tiempos.