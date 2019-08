Freddie Mercury logró su primer #1 en solitario el 14 de agosto en 1993 con Living on my own

La carrera de Freddie Mercury no solo abarcó su paso por Queen, pues también probó suerte como solista, teniendo un gran éxito, pero curiosamente no en vida, sino hasta que falleció.

'Living On My Own', tema que gozó de popularidad en 1985 (año en que Mercury lanzó el single), fue remezclado bajo el título "No More Brothers Mix", haciendo llegar esta versión al puesto #1 en el Reino Unido, siendo el único tema de Freddie Mercury en solitario en alcanzar esta posición.

También fue ganador de un Brit award el cual, por supuesto, Mercury no pudo recoger en persona, pero en reconocimiento lo hicieron sus compañeros Brian May y Roger Taylor quienes expresaron:

"Este premio, con gusto lo hubiera recogido Freddie, pero lamentablemente no está con nosotros, espero que donde esté..., esté orgulloso de su trabajo, y avisen a la gente que vamos a sacar un álbum recopilatorio de todos los éxitos de Queen, incluyendo los temas en solitario de Freddie Mercury, estén atentos, y Freddie en el cielo les agradece el premio".