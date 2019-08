En un nuevo adelanto de su segundo album como solista, Liam Gallagher habla sobre la importancia de la familia y el sentido de pertenencia.

El ex Oasis, Liam Gallagher liberó un nuevo adelanto de su segundo álbum como solista, “Why me? Why not?”, canción titulada “One of Us”.

El nuevo single de Gallagher, que se suma a “Once,” “Shockwave” y “The River”, cuenta con la participación de su hijo menor, Gene, tocando los bongos en la canción y con Nick Zinner en la guitarra, además fue co-escrita junto a Andrew Wyatt.

En una declaración el ex Oasis comentó que, “One of Us es sobre la familia y el sentido de pertenencia”.

El segundo álbum en solitario de Liam Gallagher se publicará completo el 20 de septiembre a través de Warner Records, aproximadamente dos años después de lanzar su carrera como solista y este ya está disponible para ser pre-ordenado en vinilo y en varios formatos, incluidos un paquete coleccionable con un CD deluxe, un vinilo amarillo y un grabado a una cara de 12”, que presenta tres pistas deluxe, junto a la grabación de un demo y por si fuera poco, se incluye un libro de tapa dura con dos impresiones artísticas y un poster.

Por otra parte, la película documental de Gallagher, “As it was”, dirigida por Gavin Fitzgerald y Charlie Lightening, se estrenará en Estados Unidos para coincidir con el álbum. Además el abrirá para The Who en su gira por Norteamerica en varias fechas de octubre.