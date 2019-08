Tal día como hoy de 1951 vino al mundo en Oadby, Leicester, Inglaterra, John Deacon, el bajista de Queen, el hombre discreto, el que no ha seguido chupando de una leyenda que perdió su sentido una vez muerto Freddie Mercury.

Deacon escribió para Queen temas tan notables como «Misfire», «You´re my Best Friend», «Spread your Wings», «Another One Bites the Dust» o «I Want to Break Free», y desapareció sigilosamente de escena cuando Freddie pasó a mejor vida.

Tanto, que actualmente sus ex compañeros de Queen apenas saben nada del bajista que hoy cumple 68 años.

El bajista de Queen, John Deacon fue el más sufrió y padeció la muerte de Freddie Mercury, amén de ser el más sincero y valorar que sin Freddie ya no habría más Queen.

Roger Taylor confesó que él y el guitarrista Brian May «no tienen ni idea» de si John ha visto la película biográfica, en la que es interpretado por el actor Joseph Mazzello.