El tema es una de las rarezas de la época, lado B del single «Cigarettes & Alcohol».

En plenas celebraciones de los 25 años de Definitely Maybe, el debut de los héroes del pop británico Oasis, se lanzó un lyric video de una de sus canciones, "Fade Away".

El registro es una mezcla de fotos de archivo de la banda, carteles de la época e imágenes surrealistas, las que adornan las potentes letras del tema, lado B de "Cigarettes & Alcohol" y una de las rarezas predilectas de la fanaticada de los hermanos Gallagher.

Oasis relanzará este viernes 30 de agosto su fundamental primer disco, a exactos 25 años de su publicación, en agosto de 1994.

La placa será relanzada en una edición especial en vinilo que tendrá contenido adicional. Mientras tanto Liam y Noel siguen en sus carreras en solitario, con ninguna posibilidad de volver a unir fuerzas. El primero alista el lanzamiento de su nuevo álbum solista, mientras que el segundo ha lanzado dos EPs en los que se ha adentrado en sonidos bailables.

