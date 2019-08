El box set incluirá una colección de vinilos con los 10 álbumes de Ozzy Osbourne como solista además de material exclusivo que ya puede ser pre-ordenado.

El ex vocalista de Black Sabath, Ozzy Osbourne lanzará un box set que recopilará, en una colección de vinilos todos sus trabajos como solista desde 1980.

La colección «See you on the Other Side» agrupará los 10 álbumes del cantante como solista, pasando desde «Blizzard of Ozz» de 1980, hasta su trabajo más reciente «Scream» del año 2010. Junto con ellos se incluirá un compilatorio de canciones que no figuran en los discos, titulado «‘Flippin’ the B Side», ofreciendo en total 173 canciones en vinilos que tendrán cada uno un color distinto.

Además se incluirán 10 posters de Ozzy Osbourne de 24×36, un demo inédito de la canción que da nombre a la colección y 12 experiencias de realidad aumentada de la que se entregaran detalles próximamente.

«Esta es la colección más elaborada que he he hecho. Está muy bien pensada y compilada. Tiene todo lo que podrías pedir y algunas sorpresas en el camino. El sonido del vinilo es diferente, y creo que suena mejor», dijo el propio Ozzy en un comunicado.

La colección será lanzada el próximo 29 de noviembre de manera oficial pero ya está disponible para ser ordenada previamente.