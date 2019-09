El clip fue creado por un director y el showrunner de la serie británica Peaky Blinders.

Liam Gallagher sigue promocionando su inminente segundo disco solista de estudio, y publicó el clip del single "One Of Us".

El registro audiovisual fue creado por dos integrantes del equipo de Peaky Blinders, elogiada serie de la BBC protagonizada por Cillian Murphy. El video fue dirigido por Anthony Byrne, realizador de la nueva temporada de la ficción, mientras que su concepto corrió por cortesía del showrunner Stephen Knight, según informa NME.

"One Of Us" es el cuarto sencillo de Why Me? Why Not, el segundo álbum en solitario del otrora vocalista de Oasis, banda que se disolvió hace 10 años. El disco verá la luz el 20 de septiembre.

Lea también: El actor Kevin Hart resulta herido en un accidente de tráfico en California