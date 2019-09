El músico y compositor Billy Preston, que solía acompañar a los Beatles en el teclado y era considerado "el verdadero quinto Beatle", nació el 2 de septiembre de 1946.

Preston también fue teclista de los Rolling Stones junto al pianista Nicky Hopkins.

Un joven prodigio del teclado, Preston, que nació en la ciudad texana de Houston, dedicó la mayor parte de su vida al espectáculo. Cuando era un adolescente, tocó con artistas como Mahalia Jackson, Little Richard y Ray Charles.

Entró en la órbita de los Beatles en 1969, cuando la banda estaba a punto de la separación, y ayudó a rebajar algo de tensión.

Preston tocó en el álbum de 1970 'Let It Be' y participó en las canciones 'I Want you (She's So Heavy)' y 'Something' del disco 'Abbey Road' (1969).

El músico y también letrista estaba adscrito al sello discográfico de los Beatles, 'Apple', con el que publicó en 1969 su primer disco, 'That's the Way God Planned It', y un sencillo con el mismo nombre producido por el propio George Harrison.

Su colaboración con el grupo comenzó en 1969 gracias a Harrison, que le contrató para tocar en 'Let It Be'.

Dentro de la carrera de los Rolling Stones aparece en sus álbumes 'Sticky Fingers'; 'Exile on Main Street'; 'Goat Head Soup'; 'It's Only Rock and Roll', y 'Black and Blue'.

También participó en varias giras con los Rolling Stones hasta que se desvinculó de ellos en 1977, por enfrentamientos económicos; aun así, posteriormente colaboró en algún disco en solitario de los miembros de los Rolling y en el disco conjunto 'Bridges to Babylon', de 1997.

Tras un período en que fue detenido y acusado de fraude en la década de los 80 y recibir tratamiento por su adición al alcohol y a la cocaína, en 1990 hizo una gira con Eric Clapton.

Colaboró también con otros artistas como Aretha Franklin; los Jackson Five; Bob Dylan; Quincy Jones; Sam Cooke; Sammy Davis Jr; Red Hot Chili Peppers y Sly Stone.

En solitario llegó a grabar 18 discos entre 1965 y 1995. En 1973 obtuvo un premio grammy al mejor disco instrumental por 'Outta Space'.

Otros de sus éxitos fueron 'Will It Go Round in Circles'; 'Nothing from Nothing' y 'With You I'm Born Again', a dúo con Syretta Wright.

Es también autor del éxito de Joe Cocker, 'You Are So Beautiful' e, incluso Miles Davis tituló una canción con el nombre de Billy Preston, en su homenaje.

Preston también tuvo parte destacada en películas como 'Blues Brothers 2000' y 'Sargeant Pepper Lonely Hearts Club Band'.

Murió el 6 de junio de 2006 a los 59 años, víctima de una enfermedad renal.