Además de «Love Me Like There’s No Tomorrow», se anuncia el lanzamiento de «Never Boring», una colección en formato Deluxe, CD, LP y digital que reúne su trabajo en solitario, y que se lanzará en todo el mundo el 11 de octubre

Para conmemorar el 73 cumpleaños de Freddie Mercury y el trabajo de la Fundación Mercury Phoenix Trust (MPT), Universal Music Group (UMG) ha lanzado un nuevo vídeo de la canción de Freddie «Love Me Like There’s No Tomorrow», dirigido por Esteban Bravo y Beth David.

El acompañamiento animado de la canción de Freddie de 1985 sirve tanto para honrar la vida y legado de Freddie Mercury con un pequeño corto sobre el poder del amor, como para continuar dando a conocer la lucha mundial contra el SIDA.

Dave Rocco, creativo de UMG ha dicho tras la publicación: «De las muchas responsabilidades que tenemos con nuestros artistas, salvaguardar sus legados es quizás la más importante. Es nuestro deber asegurarnos de que un legado tan radical como el de Freddie Mercury, continúe provocando, educando e inspirando.

Hablando con Jim Beach sobre «Love Me Like There’s No Tomorrow», sabíamos que este corto debía hacerse con la imagen de Freddie: honesta, valiente y, sobre todo, bonita. Queríamos contar una historia, no de dos hombres, sino de una conexión y el poder indescriptible que tiene el amor para conquistar el miedo. Es un reflejo que recorre la carrera de Freddie.

Es lo que le hizo no ser "nunca aburrido", y de por qué su magia sigue viva. Beth y Esteban comparten estas cualidades, pero lo más importante es que aman, respetan y entienden a Freddie. Son unos narradores increíblemente emotivos que representan y forman parte de la comunidad LGBTQ +. No podríamos estar más agradecidos por su impresionante trabajo».

Los directores Esteban Bravo y Beth David han comentado sobre la realización de este cortometraje: «Queríamos contar una historia que fuera relevante para la vida de Freddie, pero no explícitamente sobre él. La crisis del SIDA de la década de 1980 forma un parte importante de la historia LGBT +, y es algo que sabíamos que debía manejarse con cuidado.

Existe una línea muy fina entre arrojar luz sobre un tema y perpetuar un estigma, y fuimos cautelosos para no apoyarnos en estereotipos que podrían dañar la comprensión moderna del SIDA, en lugar de ayudarlo. Al investigar el virus del VIH / SIDA y la forma en que afecta el sistema inmunológico del cuerpo, nos inspiramos para ver la historia a través de una lente más microscópica. Es una historia de amor entre dos glóbulos blancos, uno de los cuales se ha infectado con el virus.

Esta perspectiva nos dio una representación visual más directa del conflicto, lo que nos permitió explorar las luchas a las que se enfrentan los personajes en su relación, sus percepciones de sí mismos y la percepción, prejuicio y negligencia de la sociedad. La comunidad LGBT + luchó durante años por el derecho a una investigación y atención médica adecuadas, y gracias a esa lucha, se han salvado millones de vidas.

Queríamos celebrar esa victoria. A través de la perseverancia, la fuerza y el amor, nuestros personajes no solo sobreviven, sino que también viven vidas largas y saludables juntos».

«Love Me Like There's No Tomorrow» ha sido extraída de «Never Boring», una colección en formato Deluxe, CD, LP y digital que reúne el trabajo en solitario de Freddie Mercury, y que se lanzará en todo el mundo el 11 de octubre de 2019 a través de Universal Music Group, Hollywood Records y Mercury Records.

Tras el emotivo y exitoso Tribute Concert en 1992, Brian May, Roger Taylor y Jim Beach crearon The Mercury Phoenix Trust (MPT) en memoria del icónico Freddie Mercury que murió por causas de la enfermedad SIDA en 1991.

The Trust es parte fundamental del legado de la banda de rock Queen y Freddie, con la pasión y el poder forman la base del MPT. El MPT ha luchado contra el VIH / SIDA en todo el mundo, proporcionando 17 millones de dólares a más de 1,000 proyectos en 56 países.

El MPT financia principalmente a organizaciones más pequeñas de examen a nivel de base, donde los gobiernos, las ONG más grandes y los mercados a menudo no llegan. A través de movimientos de base, eventos y redes sociales, el MPT proporciona una plataforma para que se escuche la voz de los jóvenes.

También proporciona una forma en que los seguidores de Freddie y las nuevas generaciones de fans pueden celebrar su vida, manteniendo la memoria de Freddie viva.

Con un número estimado de 36.9 millones de personas viviendo con VIH / SIDA y 1.8 millones infectados recientemente con el VIH en 2017, la batalla está lejos de terminar haciendo que el trabajo del MPT y sus socios globales sea aún más esenciales.