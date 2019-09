La cantante se alejó de la música a causa de un fuerte cuadro de depresión. En octubre regresará a la actividad.

Sinéad O'Connor anunció en una entrevista televisiva que en octubre saldrá de gira ya que volvió a disfrutar de las actuaciones en vivo. "Me tomé un largo período de descanso, probablemente unos cinco años sin tocar en vivo, porque había trabajado tan duro por tanto tiempo que estaba quemada", resaltó la artista en el programa The Late Late Show de RTÉ One.

"Así que es una suerte de regreso, supongo, aunque haya sido pensado. Cuando era más joven, no necesariamente apreciaba mi trabajo. Pero ahora que estoy de regreso lo valoro mucho más", completó Sinead O' Connor, quien sufrió un fuerte cuadro de depresión hace unos años que motivó su retiro de la música.

La cantante de 52 años, que saltó a la fama mundial a fines de los '80 con el tema "Nothing compares 2 U", de Prince, había grabado en 2017 un video casero en el que contaba los trastornos que padecía y hasta revelaba que solía penar en el suicidio.

Luego de varios años de tratamiento, O'Connor tuvo una breve aparición el año pasado durante el cumpleaños de Shane McGowan, líder del legendario grupo The Pogues, y ahora que dio una entrevista en el programa irlandés.

"Pensé que ya nadie iba a estar interesado, que nadie iba a comprar entradas para los shows. Realmente pensé que nadie iba a contratarme para hacer recitales después de estar alejada tanto tiempo", expresó.

La audiencia disfrutó una tremenda versión de su éxito "Nothing compares 2 U".