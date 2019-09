Se trata de la última composición del guitarrista,» Grow Old With Me».

Una buena noticia llega para los fanáticos de The Beatles: Paul McCartney y Ringo Starr se unen para grabar canción de John Lennon.

Se trata de la última composición del guitarrista antes de su muerte,"Grow Old With Me", que forma parte del álbum "Milk and Honey".

Ahora, la nueva versión del sencillo formará parte de "What's My Name", nuevo disco de Starr que saldrá el 25 de octubre.

"Me encantó esta canción. La canté lo mejor que pude. Lo hago bien cuando pienso en John tan profundamente. Y he hecho lo mejor que he podido. Hemos hecho todo lo que hemos podido", señaló el ex baterista de The Beatles, informó NME.

Añadió: "La otra cosa buena es que realmente quería que Paul tocara en ella, y dijo que sí. Paul vino, tocó el bajo y cantó un poco sobre esto conmigo. Así que John está presente en cierto modo. Estoy en la canción y Paul está en ella. No es un truco publicitario. Esto es justo lo que quería. Y las cuerdas que Jack (Douglas, el productor) arregló para este tema, si realmente escuchas, hacen una línea de 'Here Comes The Sun'. Así que, en cierto modo, somos nosotros cuatro".