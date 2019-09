El músico falleció en 2008 producto de un cáncer de pulmón.

Un día como hoy hace 11 años, falleció Rick Wright, el tecladista, cofundador y vocalista de Pink Floyd.

Wright hizo contribuciones esenciales al sonido de la banda, sobre todo en sus primeros años, y compuso temas como "The Great Gig in The Sky", "Us and Them", “Paint Box” y “Remember a Day”

En 1978, Wright lanzó su primer disco solista, Wet Dream, y posteriormente Identity en 1978 y Broken China en 1996.

Antes de su muerte, debido a un cáncer de pulmón en 2008, acompañó en sus giras a su amigo y cantante David Gilmour, como tecladista y segunda voz.