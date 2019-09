El que fuera cantante del grupo de "new wave" The Cars, Ric Ocasek, de 70 años, fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan, informó hoy el New York Post citando fuentes policiales.

El cantante fue hallado inconsciente la tarde del domingo en su apartamento de la zona de Gramercy Park por su exesposa, la exmodelo de origen checo Paulina Porizkova.



Según las fuentes, al parecer la muerte le sobrevino por causas naturales.



Ocasek y su banda The Cars saltaron a la fama en 1978, con un álbum homónimo que incluyó éxitos como "My Best Friend's Girl" y "Just What I Needed.".