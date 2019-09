El 17 de septiembre en 1991, salen a la venta los álbumes Use Your Illusion I y Use Your Illusion II

Use Your Illusion I es el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense de hard rock, Guns N' Roses y el segundo más exitoso de la misma después de su álbum debut Appetite for Destruction. A la fecha Use Your Illusion ha vendido alrededor de 30 millones de copias en todo el mundo.

El álbum debutó en la posición número 1 en las listas del Billboard, en las que se mantuvo por más de 100 semanas, el álbum vendió 1 millón y medio de copias en su primera semana, lo que lo convierte, en la historia musical, en uno de los álbumes con mayores ventas en su primera semana. Use Your Illusion I ha vendido 12 millones en los Estados Unidos, 6 millones en Reino Unido, 4 millones en Canadá, y respectivamente alrededor del mundo ha vendido más de 28 millones.

Use Your Illusion ha sido certificado en Estados Unidos 20 veces con disco de platino y 5 veces con disco de diamante debido a sus grandes ventas.

Una de las canciones que componen el álbum es la mítica y exitosa "November Rain" la cual es considera una de las mejores canciones de la historia.

También "November Rain" como single de la banda se convirtió en el segundo más exitoso, vendiendo por su cuenta 10 millones. El álbum también fue galardonado con un premio Grammy en 1992. Así mismo este álbum fue el primero de los dos álbumes editados y lanzados en conjunto, de los denominados "álbumes gemelos" el otro fue "Use Your Illusion II".

Use Your Illusion II es el cuarto álbum de estudio de la banda, caracterizado por ser más melancólico, reflexivo, triste y oscuro que su antecesor Use Your Illusion I y en efecto el álbum más "deprimente" de la banda (por canciones como "Breakdown" o "Estranged"), de hecho fue elegido por la crítica como "el álbum más oscuro y reflexivo de toda la discografía de GNR".

Ha vendido más de 27 millones de copias alrededor del mundo hasta el momento. En los Estados Unidos este álbum al igual que su predecesor ha sido certificado 20 veces platino y 5 veces diamante debido a sus grandes ventas.

El álbum también llegó a la posición N°1 en las listas estadounidenses. Dentro del álbum se encuentra "You Could be Mine" que se convirtió en el tercer single más exitoso y con más ventas de la banda (por detrás de Sweet Child O' Mine y "November Rain") el single respectivamente ha vendido 7 millones de copias por su cuenta.

También este álbum fue la última colaboración en estudio del guitarrista ritmico Izzy Stradlin, que abandonaría la banda después de la grabación alegando diferencias con el vocalista Axl Rose.