El 18 de septiembre de 1970, a la edad de 27 años, murió el mayor guitarrista de la historia del rock.

Junto a The Experience lanzó tres discos en vida y uno en directo, más una serie de álbumes póstumos. Su carrera duró apenas cuatro años, pero fueron suficientes para hacer de su legado inmortal.

Jimi Hendrix falleció en un hotel de Londres luego de ahogarse con su vómito, tras sufrir una sobredosis de medicamentos. Tenía 27 años. Eso sí, las circunstancias de su muerte están rodeadas de un aura de misterio, y los últimos instantes de su vida han sido muy discutidos.

Hendrix recibió varios premios durante su vida y también de forma póstuma. En 1967, los lectores de Melody Maker le votaron como el mejor músico popular del año, en 1968, Rolling Stone lo nombró músico del año, Disc and Music Echo le distinguió con el título de mejor músico de 1969, mientras que, en 1970 Guitar Player le otorgó el voto de mejor guitarrista del año.

The Jimi Hendrix Experience ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 y en el UK Music Hall of Fame en 2005. Rolling Stone posicionó sus tres discos Are You Experienced, Axis: Bold as Love y Electric Ladyland entre los 100 mejores discos de la historia y a él como el mejor guitarrista y sexto mejor artista de todos los tiempos.