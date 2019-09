Ellen Naomi Cohen nació el 19 de septiembre de 1941 en Baltimore, más conocida como Cass Elliot o Mama Cass, fue una cantante estadounidense.

Integrante fundadora del grupo The Mamas & the Papas; después de la disolución de la banda tuvo una brillante carrera como solista. No obstante, murió en 1974 debido a un paro cardíaco.

Elliot falleció en un apartamento de dos dormitorios propiedad del músico Harry Nilsson, que utilizaba cada vez que viajaba a Londres​ situado en el barrio de Mayfair, apenas unas horas después de haber cantado en el teatro London Palladium.

Una semana después de su muerte se confirmó que tuvo un infarto.