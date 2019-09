Octatonic Records se centrará en la nueva música clásica de todo el mundo.

El guitarrista de Radiohead, Jonny Greenwood, lanzó el nuevo sello discográfico Octatonic Records, informó NME.

El sello es una impronta de Council Records y se centrará en la nueva música clásica de todo el mundo, así como en algunas composiciones propias del guitarrista de Greenwood.

"He estado documentando a los músicos con los que he trabajado y encontrado en el mundo clásico contemporáneo", dijo el músico sobre el proyecto. "Desde que hice mi primera banda sonora, me he hecho amigo de muchos de estos músicos notables, así como familiarizado con la música que tocan. Es todo un mundo allá afuera", agregó.

Los dos primeros lanzamientos, simplemente titulados Volume 1 y Volume 2, se lanzarán el 24 de septiembre en forma digital y en vinilo el 4 de octubre.