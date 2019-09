Un día como hoy, pero de 1972 nació el polémico y exitoso vocalista británico de Oasis, Liam Gallagher, por su talento junto al de su hermano ha sido mundialmente famosos al igual que sus líos lo que ha hecho mucha veces que sean más importantes que sus éxitos musicales.

El más reciente fue por cuenta de la próxima boda de Liam Gallagher y su novia, Debbie Gwyther, quienes no habría decidido invitar a Noel.

El músico y quien cumple 47 años recibió una orden de su madre y no le quedó otra cosa que invitarlo a su ceremonia.

(Mi mamá) cree que Noel necesita un maldito regaño. Dice que somos tan malos el uno como el otro, pero sabe que he hecho de todo para reconciliarnos”, dijo Liam.

¿Quién es Liam Gallager?

Liam es hijo de Tommy y Peggy Gallagher, ambos irlandeses. Es el menor de 3 hijos, siendo Paul el mayor y Noel el segundo.

Nació el 21 de septiembre de 1972 en Burnage, Manchester, Inglaterra bajo el nombre real de William John Paul Gallagher, comenzó su andar musical durante su adolescencia, tras volverse fan del rap y dos de las bandas más destacadas de su país: The Beatles y The Stone Roses.

Esto lo impulsó a adentrarse en la escena y conformar una banda que rebautizó de The Rain a Oasis.

En 1991, ya con Oasis, Liam Gallagher se encargó de encabezar el Britpop, un movimiento y de ser reconocido en todo el mundo con su peculiar voz y su estridente y polémico estilo.

Sin embargo, los problemas con su hermano Noel lo perseguían desde su niñez, pues era constante que hubieran pleitos por cualquier tipo de temas, pero a pesar de esto decidieron continuar con la banda.

Con grandes discos como 'Definitely Maybe' y '(What's The Story) Morning Glory?', Liam, quien se impuso este apodo, en lugar de usar alguno de sus tres nombres como William, John o Paul, confirmó su nivel de superestrella y también su dependencia al alcohol, mujeres, tabaco y drogas, situación que lo llevaría a pasar momentos sumamente difíciles.

Con un inicio de carrera brillante, Gallagher decidió enfrentar a las bandas de su país, como Blur y Starsailor, por mencionar algunas, con las que tuvo varios problemas, incluso llegando a los golpes.

El talento para la música salió a flote y brilló por sus éxitos como 'Be Here Now', 'Standing On The Shoulder Of Giants' y 'Heathen Chemistry'.

La revista inglesa NME regularmente proclama al menor de los Gallagher como "el mejor cantante británico de los últimos 25 años".

¿Por qué peleó con con su hermano Noel?

El 28 de agosto de 2009, la relación entre Liam y Noel Gallagher era insostenible, a raíz de varios conflictos que había afectado al grupo.

La última gota que rebalsó el vaso fue cuando la banda se preparaba para tocar en el Rock en Seine de París, evento que convocó a 30 mil personas.

Sin embargo, en el backstage Liam rompió la guitarra de Noel y le gritó “ya no eres mi hermano”.

Este hecho provocó que horas más tarde, el compositor y guitarrista a través de un comunicado que decía informara que “con un poco de tristeza y gran alivio les cuento que renuncié a Oasis esta noche. La gente escribirá lo que quiera, pero simplemente no puedo seguir trabajando con Liam ni un día más”.