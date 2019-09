Bruce Springsteen, 'The Boss', cumple hoy 70 años. El músico norteamericano sopla las velas en un momento muy especial de su carrera.

El autor de éxitos como "Born in the USA" o "Streets of Philadelphia" no ha dejado de renovarse desde la publicación de su primer álbum en 1973.

Springsteen afronta ahora su etapa más intimista, como reconocía hace apenas 11 días en la presentación en el Festival de Cine de Toronto de la película "Western Stars", que está basada en su último disco y que él mismo codirige.

"Es simplemente una continuación de las historias que he estado escribiendo durante toda mi carrera. Solo espero que sea algo inspirador y divertido, y que la gente la disfrute".

Bruce Springsteen nació el 23 de septiembre de 1949 en Nueva Jersey. A base de talento y trabajo, hoy 'The Bos's es una de las mayores figuras del mundo de la música.