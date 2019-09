El video incluirá fotos del archivo de Apple Corps e imágenes tomadas por Linda McCartney.

Después de largos años, "Here Comes The Sun" de The Beatles finalmente tendrá video musical, que llegará para el aniversario número 50 del lanzamiento de Abbey Road, este jueves 26 de septiembre.

En un guiño al título de la popular canción, el video, configurado con una nueva mezcla estéreo de la composición original de George Harrison, capturará un hermoso amanecer iluminando el Estudio Dos de Abbey Road Studios, donde los músicos grabaron la mayor parte del legendario álbum. "La pieza central del video es el sol y fue filmada y meticulosamente diseñada en el set en el Estudio Dos de Abbey Road", señalaron a través un comunicado de prensa (vía NME).

El video también incluirá fotos del archivo de Apple Corps, así como imágenes tomadas por por Linda McCartney. Mira el trailer de "Here Comes The Sun" a continuación: